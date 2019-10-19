Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

Российские журналисты впервые попали на брошенную из-за антитеррористической операции Турции против курдов-боевиков американскую военную базу в Сирии, которая расположена около населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж, пишет ФАН.

Во время поездки представителей СМИ сопровождали спецназ армии Сирии и российские военные полицейские. Американские военнослужащие, спешно покидающие базу, успели забрать только оружие и аппаратуру. На территории базы есть сторожевая вышка, две вышки связи, трансформаторные будки, склады медицинского имущества, палатки.

База появилась вместе с военным объектом в районе населенного пункта Дадат в 2017 году. Тогда проамериканские курды-боевики заняли территории, которые ранее захватили террористы запрещенной группировки ИГ*. На объекте также находились военнослужащие США, которые координировали действия военной авиации с передовых позиций.

Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября. В ходе нее Турция планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая станет «защитным поясом» для границы страны.

Под предлогом «освобождения» от ИГ* радикальные курды заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное население. На самом деле, они не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ