Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поле прорыва дамбы в Красноярском крае пропали без вести 15 человек

Поле прорыва дамбы в Красноярском крае пропали без вести 15 человек

 Володин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Володин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

 ФАН представляет документальный фильм о герое Дейр-эз-Зора Иссаме Захреддине

ФАН представляет документальный фильм о герое Дейр-эз-Зора Иссаме Захреддине
Поле прорыва дамбы в Красноярском крае пропали без вести 15 человек

Поле прорыва дамбы в Красноярском крае пропали без вести 15 человек

 Володин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Володин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

 ФАН представляет документальный фильм о герое Дейр-эз-Зора Иссаме Захреддине

ФАН представляет документальный фильм о герое Дейр-эз-Зора Иссаме Захреддине
10:17   19 Октября 2019
Весь мир

Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

Российские журналисты впервые попали на брошенную из-за антитеррористической операции Турции против курдов-боевиков американскую военную базу в Сирии, которая расположена около населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж, пишет ФАН.

Во время поездки представителей СМИ сопровождали спецназ армии Сирии и российские военные полицейские. Американские военнослужащие, спешно покидающие базу, успели забрать только оружие и аппаратуру. На территории базы есть сторожевая вышка, две вышки связи, трансформаторные будки, склады медицинского имущества, палатки.

Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

База появилась вместе с военным объектом в районе населенного пункта Дадат в 2017 году. Тогда проамериканские курды-боевики заняли территории, которые ранее захватили террористы запрещенной группировки ИГ*. На объекте также находились военнослужащие США, которые координировали действия военной авиации с передовых позиций. 

Напомним, операция «Источник мира» началась 9 октября. В ходе нее Турция планирует создать на севере Сирии зону безопасности, которая станет «защитным поясом» для границы страны. 

Журналисты из РФ побывали на брошенной из-за операции Турции военной базе США в Сирии

Под предлогом «освобождения» от ИГ* радикальные курды заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное население. На самом деле, они не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли. 

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов с условием того, что курды самостоятельно отойдут от 30-километровой буферной зоны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #база сша #источник мира

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...