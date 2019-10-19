ФАН представляет документальный фильм о герое Дейр-эз-Зора Иссаме Захреддине

Федеральное агентство новостей сняло документальный фильм об одном из героев сирийской войны, командире 104-й дивизии САА Иссаме Захреддине, который сумел отстоять город Дейр-эз-Зор. Накануне, 18 октября, исполнилась вторая годовщина с момента его гибели.

Дейр-эз-Зор долгое время пребывал в осаде террористов запрещенной группировки ИГ*. В 2014 году в город прислали Захреддина, «Льва Республиканской гвардии». Террористы обстреливали город из минометов и посылали туда смертников на бронированной технике. Припасы и провизия доставлялись местным жителям по воздуху.

В 2017 году многолетнее окружение было прорвано. Иссам успел вернуться домой к родным и близким, однако вскоре устремился назад, чтобы окончательно выбить боевиков из пригородов Дейр-эз-Зора. 18 октября 2017 года «Лев Республиканской гвардии» погиб от осколков разорвавшейся мины, когда заходил на зачистку одного из домов.

У Захреддина остались дочь и два сына. Один из них, Яроб, воевал вместе со своим отцом. Он с любовью вспоминает о нем, рассказывая о добром сердце отца.

«Самый главный принцип отца: "Угроза — это реальность, но страх — это выбор". Когда ты находишься в сложном положении, у тебя есть выбор — держаться или сдаться под давлением», — отметил Яроб.

*Террористическая организация, запрещена в РФ