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9:17   19 Октября 2019
Россия

Володин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Володин оценил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 19 октября, провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. В ходе встречи депутат заявил, что товарооборот между Россией и Таджикистаном за прошлый год вырос почти на 25 процентов.

«Эффективно развиваются экономические отношения: за прошлый год товарооборот вырос почти на 25%», — сказал он.

Он оценил отношения двух стран, заявив, что крепкие партнерские связи удается развивать, в частности, благодаря тому, что дружат лидеры двух стран. В связи с этим Володин передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина.

Рахмон в свою очередь отметил, что Россия является для Таджикистана важнейшим партнером. По его мнению, межпарламентские связи будут способствовать развитию отношений двух стран.

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Автор: Виктория Разумовская
#володин #таджикистан #сотрудничество #товарооборот

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