Влияние РФ растет на фоне попыток Турции договориться по освобожденному от курдов Манбиджу

Востоковед Андрей Онтиков заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что влияние России в Сирии возрастает на фоне антитеррористической операции Турции против курдских боевиков.

Он напомнил, что три дня назад спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил информацию о переговорах курдов с властями Сирии, прошедших на российской базе Хмеймим. Кроме того, правительственные войска САР совместно с военной полицией РФ занимают города, как приграничные, так и удаленные от границы, включая Манбидж и Ракку.

Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора о судьбе этих городов пригласил турецкого коллегу на встречу в Сочи.

«Но у Эрдогана прозвучала интересная фраза, что в ходе встречи с Путиным 22 октября он обсудит достигнутые с американцами договоренности, а потом начнется новая фаза тех событий, которые сейчас происходят. И очень интересно, что он имел в виду под новыми событиями», — подытожил Онтиков.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.