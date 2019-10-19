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8:57   19 Октября 2019
Весь мир

Влияние РФ растет на фоне попыток Турции договориться по освобожденному от курдов Манбиджу

Влияние РФ растет на фоне попыток Турции договориться по освобожденному от курдов Манбиджу

Востоковед Андрей Онтиков заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что влияние России в Сирии возрастает на фоне антитеррористической операции Турции против курдских боевиков.

Он напомнил, что три дня назад спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил информацию о переговорах курдов с властями Сирии, прошедших на российской базе Хмеймим. Кроме того, правительственные войска САР совместно с военной полицией РФ занимают города, как приграничные, так и удаленные от границы, включая Манбидж и Ракку.

Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора о судьбе этих городов пригласил турецкого коллегу на встречу в Сочи.

«Но у Эрдогана прозвучала интересная фраза, что в ходе встречи с Путиным 22 октября он обсудит достигнутые с американцами договоренности, а потом начнется новая фаза тех событий, которые сейчас происходят. И очень интересно, что он имел в виду под новыми событиями», — подытожил Онтиков.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды

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