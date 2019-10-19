Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13

Количество жертв в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13 человек, еще 44 пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МВД.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02:00 по московскому времени на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате погибли 11 человек, более десяти пропали без вести, затоплены два рабочих общежития временного типа. Следователи ведут проверку. По предварительным данным, разрушение произошло из-за износа тела плотины.

Глава Красноярского края Александр Усс и министр внутренних дел региона Александр Речицкий вылетели на место прорыва. Сейчас на месте трагедии работает около 270 человек и примерно 50 единиц техники, в том числе авиация.