Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13

 Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Влияние РФ растет на фоне попыток Турции договориться по освобожденному от курдов Манбиджу

Влияние РФ растет на фоне попыток Турции договориться по освобожденному от курдов Манбиджу

 РФ играет главную роль в переговорах по освобожденному от курдов Манбиджу, уверен эксперт

РФ играет главную роль в переговорах по освобожденному от курдов Манбиджу, уверен эксперт
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13

 Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Влияние РФ растет на фоне попыток Турции договориться по освобожденному от курдов Манбиджу

Влияние РФ растет на фоне попыток Турции договориться по освобожденному от курдов Манбиджу

 РФ играет главную роль в переговорах по освобожденному от курдов Манбиджу, уверен эксперт

РФ играет главную роль в переговорах по освобожденному от курдов Манбиджу, уверен эксперт
8:42   19 Октября 2019
Россия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13

Количество жертв в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13 человек, еще 44 пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе местного МВД.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02:00 по московскому времени  на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате погибли 11 человек, более десяти пропали без вести, затоплены два рабочих общежития временного типа. Следователи ведут проверку. По предварительным данным, разрушение произошло из-за износа тела плотины.

Глава Красноярского края Александр Усс и министр внутренних дел региона Александр Речицкий вылетели на место прорыва. Сейчас на месте трагедии работает около 270 человек и примерно 50 единиц техники, в том числе авиация.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#красноярский край #прорыв дамбы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...