РФ играет главную роль в переговорах по освобожденному от курдов Манбиджу, уверен эксперт

Военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал журналу «Слово и Дело» о решающей роли, которую сыграет РФ в ходе консультации с Турцией о судьбе сирийских городов Манбидж и Кобани, куда вступили правительственные войска САР по соглашению с курдскими силами местной самообороны.

Об этом намерении ранее сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также заявил, что уже прошел телефонный разговор по данному вопросу между главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин ранее сказал ТАСС, что соглашение Турции и США о приостановке антитеррористической операции «Источник мира» даст России возможность сохранить инициативу по мирному урегулированию сирийского конфликта. По его мнению, Эрдоган удостоверился в надежности России и неустойчивости позиций США.

«Если Турция собирается обсуждать судьбу города Манбидж с Россией, значит роль России в этом плане – решающая», – подытожил Тимошенко.

Тимошенко напомнил, что «Рабочая партия Курдистана» по сути экстремистская и считается в Турции террористической организацией, а также тесно связана с курдами из «Сирийских демократических сил». Он объяснил, что Анкара нуждается в коридоре безопасности вдоль границы с Сирие, так как там циркулируют боевые группы РПК.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.