Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

 СМИ пишут о погибшем при прорыве дамбы в Красноярском крае

СМИ пишут о погибшем при прорыве дамбы в Красноярском крае
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Приостановка турецкой операции в Сирии поможет Дамаску вернуть отнятые курдами земли

Приостановка турецкой операции в Сирии поможет Дамаску вернуть отнятые курдами земли

 Курды лишились права требовать автономии в Сирии из-за «дружбы» с США

Курды лишились права требовать автономии в Сирии из-за «дружбы» с США
Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

 СМИ пишут о погибшем при прорыве дамбы в Красноярском крае

СМИ пишут о погибшем при прорыве дамбы в Красноярском крае
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Приостановка турецкой операции в Сирии поможет Дамаску вернуть отнятые курдами земли

Приостановка турецкой операции в Сирии поможет Дамаску вернуть отнятые курдами земли

 Курды лишились права требовать автономии в Сирии из-за «дружбы» с США

Курды лишились права требовать автономии в Сирии из-за «дружбы» с США
6:11   19 Октября 2019
Россия

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество жертв в результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края достигло десяти человек, судьба еще 15 человек пока неизвестна, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского МЧС.

«Погибли 10 человек. Четверых доставили в (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна», — уточнил собеседник агентства.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 по московскому времени. Два рабочих общежития временного типа оказались затоплены.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Сейчас на месте происшествия работают примерно 270 человек и около 50 единиц техники, в том числе авиация. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#красноярский край #прорыв дамбы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...