Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае достигло десяти человек

Количество жертв в результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края достигло десяти человек, судьба еще 15 человек пока неизвестна, рассказали РИА Новости в пресс-службе российского МЧС.

«Погибли 10 человек. Четверых доставили в (медицинские) учреждения, и еще 15 осмотрели на месте. Еще судьба 15 неизвестна», — уточнил собеседник агентства.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02.00 по московскому времени. Два рабочих общежития временного типа оказались затоплены.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Сейчас на месте происшествия работают примерно 270 человек и около 50 единиц техники, в том числе авиация.