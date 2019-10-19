Приостановка турецкой операции в Сирии поможет Дамаску вернуть отнятые курдами земли

Политтехнолог Наталия Елисеева объяснила изданию iReactor, что приостановка антитеррористической операции Турции «Источник мира» против курдских боевиков поможет Сирии вернуть захваченные курдами территории.

Несмотря на договоренность о перемирии на северо-востоке Сирии, курдские радикалы продолжили обстреливать населенные пункты в районе Рас-эль-Айна, хотя ранее глава «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди принял условия приостановки операции. Из этого следует, что действия курдских боевиков разрозненны, и в итоге исконно сирийские земли могут быть освобождены, и антитеррористическая операция Анкары закончится успехом.

Елисеева считает, что соглашение о перемирии, достигнутое президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом не выгодно ни Турции, ни курдам, но выгодно Дамаску.

«Де-факто лишь сирийская сторона воспользовалась ситуацией и взяла под контроль ряд населенных пунктов», — отметила она.

Политолог добавила, что в настоящее время курды стараются вернуть конфликт на этап эскалации для пересмотра существующих договоренностей.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.