СМИ пишут о погибшем при прорыве дамбы в Красноярском крае

Один человек погиб и еще один пропал без вести при прорыве дамбы на реке Сейба в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, рассказали РИА Новости источник в местных экстренных службах.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что в 02.00 по московскому времени разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба в Курагинском районе. Вода затопила два рабочих общежития временного типа.

«По предварительным данным, один человек погиб, один пропал без вести», — заявил собеседник агентства.

В ГУ МЧС по региону подтвердили наличие жертв, но не назвали их число.