Курды лишились права требовать автономии в Сирии из-за «дружбы» с США

Курдские радикалы должны интегрироваться в Сирию на ее условиях, заявил изданию «НьюИнформ» военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя полный и окончательный отказ сирийских властей предоставлять курдам автономию.

Ранее об этом решении сообщила советник сирийского лидера по политическим вопросам Бусейна Шаабан. По ее словам, действия ряда курдских организаций противоречит интересам страны.

Курдские радикальные формирования при покровительстве США несколько лет захватывали сирийские земли под видом «борьбы с ИГ*», но в реальности никогда с ними не воевали, предпочитая договариваться.

Коротченко подчеркнул, что требовать автономии курдам нужно было, пока они контролировали занимаемые земли, но вместо этого курды «легли» под американцев, которые впоследствии «кинули» их накануне турецкой антитеррористической операции «Источник мира».

«Сейчас новая политическая реальность, поэтому правила игры теперь будет диктовать Дамаск», — сказал эксперт.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.