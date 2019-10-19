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4:15   19 Октября 2019
Россия

Россия не будет замешана в «мусорных спорах» подобно Китаю и США

Россия не будет замешана в «мусорных спорах» подобно Китаю и США

Проблемы с вывозом отходов за рубеж не встанут перед РФ, поскольку страна создает свою мусороперерабатывающую отрасль, и таких споров, как у США с Китаем, не возникнет, рассказал РИА Новости замглавы Российского экологического оператора Вячеслав Духин.

До 2018 года Китай лидировал в области импорта отходов, в том числе из США, после чего отказался принимать чужие отходы на переработку. Ученые из американского Университета Джорджии подсчитали, что в результате этого решения к 2030 году в мире появится 111 миллионов тонн «лишнего» мусора.

Духин напомнил, что США и Евросоюз пользовались услугами КНР по переработке и захоронению отходов, потому что там имелись необходимые мощности для переработки, стоимость переработки была ниже, как и экологические требования, пока Китай не ужесточил природоохранное законодательство.

Эксперт считает, что это могло быть запланированное решение в качестве ответного хода в рамках торговых войн КНР с США.

«В России такой ситуации произойти не может, потому что в значительных объемах экспорт отходов не осуществлялся. В дальнейшем обработка и переработка ТКО (твердых коммунальных отходов) предполагается на территории РФ», — подчеркнул Духин.

Напомним, в 2019 году в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами, которая должна привести к тому, что в стране начнут осуществлять вторичную переработку 60 % отходов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #переработка #мусор

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