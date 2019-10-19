Военный эксперт напомнил о роли РФ в Сирии и поражении США на фоне операции против курдов

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил «ПолитЭксперту», что позиция Москвы будет всегда влиять на ситуацию в Сирии, в то время как США проиграли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс ранее договорились о приостановке операции Анкары «Источник мира» на 120 часов, чтобы дать возможность курдским боевикам отойти от границ и позволить туркам создать зону безопасности. Вашингтон тут же назвал это «великим достижением».

«То, что они заявили о том, что после вчерашних переговоров спасли миллион жизней, – это они поскромничали, конечно. Они должны были еще сказать, что родили весь мир. Они поспособствовали накалу ситуации, а потом просто ушли, уничтожив свои базы. Американцы почувствовали, что они проиграли», – отметил Хатылев.

Он напомнил, что США на данный момент как в Сирии, так и в Афганистане занимают проигрышное положение. Запланированные Вашингтоном революции в Казахстане и в Узбекистане не имели успеха, торговая война с Китаем также не идет Штатам на пользу.

В то же время Анкара планирует проконсультироваться с Россией относительно дальнейших действий по урегулированию ситуации в Сирии, чьи войска накануне вступили в города Манбидж и Кобани по согласованию с курдскими бандформированиями. Россия присутствует в САР на законных основаниях по просьбе законных властей республики и помогают защитить ее территориальную целостность. По словам эксперта, Россия всегда будет играть важную геополитическую роль на Ближнем Востоке.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.