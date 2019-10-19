Медведев рассказал, как Россия ответит на размещение баз НАТО у своих границ

Стремление НАТО расположить свои базы в непосредственной близости к российской границе не может вызывать положительных эмоций, ответ России будет политическим и «военным», сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости» накануне визита в Белград.

По его словам, очевидно, что Россия тоже имеет свои интересы, связанные с обеспечением безопасности.

«Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать – и политически, и в военном смысле», — подчеркнул Медведев.

Премьер-министр прибудет в столицу Сербии Белград 19 октября по приглашению президента страны Александра Вучича для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Белграда от гитлеровских войск. Также Медведев проведет переговоры с сербским руководством.