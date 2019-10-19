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 Конгрессмены США призвали причислить «Азов» к террористическим организациям

Конгрессмены США призвали причислить «Азов» к террористическим организациям
2:05   19 Октября 2019
Весь мир

Конгрессмены США призвали причислить «Азов» к террористическим организациям

Конгрессмены США призвали причислить «Азов» к террористическим организациям

Группа американских конгрессменов, возглавляемая Максом Роузом, обратилась в Госдепартамент с требованием включить украинский нацбатальон «Азов», против которого в России заведено уголовное дело, в список иностранных террористических организаций.

Адресатом письма является госсекретарь Майк Помпео. Члены Конгресса обосновали свою позицию тем, что сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов.

«Американцы заслуживают знать, почему подобные организации не внесены в список иностранных террористических организаций», – гласит текст документа.

Роуз также привлек внимание к тому, что Конгресс предыдущего созыва подписал специальный указ о запрете поставок оружия бойцам нацбатальона.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #украина #конгресс #батальон азов

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