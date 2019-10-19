Конгрессмены США призвали причислить «Азов» к террористическим организациям

Группа американских конгрессменов, возглавляемая Максом Роузом, обратилась в Госдепартамент с требованием включить украинский нацбатальон «Азов», против которого в России заведено уголовное дело, в список иностранных террористических организаций.

Адресатом письма является госсекретарь Майк Помпео. Члены Конгресса обосновали свою позицию тем, что сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов.

«Американцы заслуживают знать, почему подобные организации не внесены в список иностранных террористических организаций», – гласит текст документа.

Роуз также привлек внимание к тому, что Конгресс предыдущего созыва подписал специальный указ о запрете поставок оружия бойцам нацбатальона.