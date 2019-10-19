Вопрос о предоставлении автономии курдским боевикам для Сирии закрыт

Курдские боевики не получат право на создание автономии на территории САР, потому что как Дамаск, так и Анкара, проводящая антитеррористическую операцию «Источник мира», заинтересованы в сохранении территориальной целостности республики, заявил «ПолитРоссии» эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Егорченков.

В четверг, 17 октября, советник Башара Асада по политическим вопросам Бусейна Шаабан сообщила в интервью телеканалу «Аль-Маядин», что Сирия не рассматривала и не намерена рассматривать тему предоставления курдам автономии на территории страны по примеру Ирака, где был создан Иракский Курдистан. Она объяснила, что эта инициатива необоснованна, ведь доля курдов в сирийских регионах очень мала.

По словам Шаабан, в Сирии множество этнических и религиозных слоев, и курды, за исключением террористов-радикалов, являются «драгоценной частью» сирийского общества.

Егорченков объяснил, что вопрос о создании курдской автономии в Сирии закрыт раз и навсегда, и на данный момент нет никаких предпосылок для перемен.

«В конце концов, сохранение территориальной целостности Сирии – это одна из главных задач, которую Башар Асад преследует на протяжении всех восьми лет войны. И сейчас было бы глупо и неразумно менять свои приоритеты», – напомнил он.

Эксперт также напомнил, что Турция не намерена каким-либо образом нарушать территориальную целостность Сирии. Цель операции «Источник мира» — обезопасить турецко-сирийскую границу и предотвратить вторжение курдских боевиков.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.