Медведев осудил попытки «затянуть» в НАТО государства с внутренними противоречиями

Попытки вовлечь в НАТО страны с внутренними разногласиями крайне опасны и чреваты значительными последствиям, поэтому всем желающим войти в Альянс нужно «сто раз подумать», сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости» накануне визита в Белград.

«Этот ряд – вы говорите про Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, но мы же можем назвать и другие страны. А что происходит с Грузией? Что происходит с Украиной? Эти страны находятся в не самом простом положении», — отметил он.

Медведев выразил мнение, что такие действия не отвечают собственно договору о создании Североатлантического альянса.

Премьер также напомнил об инициативе Европы по созданию системы автономной европейской безопасности в обход НАТО.