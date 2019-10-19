Эксперт объяснил, почему курдские боевики не пойдут на предложенное Турцией перемирие
Доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил Федеральному агентству новостей, что перемирие, объявленное Турцией после переговоров в Анкаре с участием вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, является формальностью, и курдские боевики не отступят.
Известно, что обстрелы в районе Рас-аль-Айн продолжаются несмотря ни на что. Спикер Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке сообщил об этом 18 января в Женеве. Агентство Reuters также передавало, что в Рас-аль-Айне ведется огонь из минометов, пулеметов, автоматов, но при этом не слышно ни артиллерии, ни авиации, ни взрывов ракет. Следовательно, Турция соблюдает перемирие и не использует тяжелые вооружения, только стрелковое оружие для ответа на атаки курдов.
«Итог будет такой: все возобновится с новой силой», – считает Перенджиев.
По словам эксперта, курдские боевики осознают, что их положение безвыходное, они несут существенные потери в ходе турецкой антитеррористической операции «Источник мира», но отступать им некуда. Поэтому курды не прекратят сопротивление и не сдадут занимаемые земли.
Напомним, что исторически курды жили в трех небольших районах Сирии, но несколько лет назад курдские радикалы под предлогом противостояния ИГ* заняли обширные территории далеко за пределами своих поселений. Перенжиев объяснил, что курды не хотят уступать турецким силам, так как боятся потерять и свои исторические районы проживания в Сирии.
Напомним, 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.
В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.
* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.