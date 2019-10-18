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23:50   18 Октября 2019
Весь мир

Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

Сирийская арабская армия (САА) вступила в пятницу, 18 октября, в четыре города в районе Тал-Тамр на севере Сирии неподалеку от деревень, взятых под контроль турецкими военными для защиты мирного населения от курдских боевиков, в рамках соглашения с Сирийскими демократическими силами (СДС), передают арабские СМИ.

Военный источник в регионе сообщил, что сирийская армия вошла в Ум-аль-ХарАль-Сальманс, Ад-Дашишу и Гарнаду в качестве гарантии того, что Турция не будет распространять свое присутствие в районы сирийских демократических сил (СДС) на севере Сирии.

Напомним, 9 октября, Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды

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