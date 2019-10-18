Беглов, подведя итоги рабочей недели, пригласил петербуржцев на субботник

Петербургский губернатор Александр Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» традиционно подвел итоги уходящей недели и рассказал подписчикам о проделанной работе.

В частности, градоначальник напомнил об окончательном переходе Петербурга на цифровое вещание, и поблагодарил волонтеров, которые безвозмездно помогали старшему поколению с настройкой телевизоров.

Также Беглов рассказал, что на уходящей неделе был одобрен городской бюджет на три ближайших года. Теперь, по его словам, самое главное, чтобы городские власти в полной мере исполнили взятые на себя обязательства.

Кроме того, на днях Беглов провел инспекцию социальных объектов Выборгского района, проверив как выполняются его поручения, данные весной текущего года. В городской поликлинике №117 в Парголово, например, обслуживание пациентов уже переведено на «бережливый стандарт», то есть посетители пользуются электронной очередью, что существенно сократило время ожидания приема.

В течение ближайших четырех лет, добавил Беглов, все петербургские поликлиники и больницы должны будут в обязательном порядке перейти на электронные медкарты.

Также градоначальник рассказал, что в ходе Общественного совета обсудил с представителями малого бизнеса введение торгового сбора. По его словам, это очень непростой вопрос:

«Пока в России сбор действует только в Москве. Договорились, что на 2020-й оставим мораторий на введение сбора, но внимательно изучим условия, проработаем механизмы зачета иных платежей в бюджет и вновь встретимся с предпринимателями, - пояснил Беглов, подчеркнув при этом: - Увеличивать налоговую нагрузку нельзя! Введение сбора должно коснуться только недобросовестных бизнесменов, которые работают в «серой» зоне».

Также губернатор сообщил, что 46 молодых ученых из города на Неве получили президентские гранты. По его словам, это в очередной раз доказывает, что в молодежь Петербурге очень талантливая и перспективная, а наш город обязательно станет «умным» и инновационным. Всем получателям петербургских грантов полагается по полмиллиона рублей на исследования, добавил Беглов, пожелав молодым ученым удачной реализации их проектов.

В заключение Беглов напомнил петербуржцам о субботнике, который пройдет 19 октября и пригласил всех желающих принять участие в осенней уборке города.