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Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

 Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии

Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии
23:14   18 Октября 2019
Весь мир

Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии

Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии

Турки захватили 195 террористов ИГ*, выпущенных из тюрем на севере Сирии близкими к ним боевиками Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, передает в пятницу турецкий телерадиоканал TRT.

По информации телеканала, в числе захваченных террористов есть и граждане Турции, которые на родине пойдут под суд. Уточняется, что граждане других стран пока останутся в Сирии.

В пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что удовлетворен позицией тех европейских государств, которые решили забрать для суда своих граждан — боевиков ИГ*.

«Это хорошая новость, но это должно быть сделано после того, как мы их захватим», — отметил Трамп.

Ранее Белый дом сообщил об обеспокоенности перспективой освобождения боевиков ИГ* из тюрем в Сирии.

В сентябре Трамп пригрозил европейским странам, что США выпустят пленных боевиков ИГ* на границах стран их происхождения, если те не согласятся их принять.

Напомним, 9 октября, Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» против курдских боевиков и оставшихся террористов ИГ*. Также целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. В четверг, 17 октября, США и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке операции. Перемирие заключено на 120 часов для того, чтобы курдские боевики отошли из планируемой 30-километровой зоны. Если курды не отойдут, Турция продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #иг #турция #трамп

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