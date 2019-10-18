- Глава Пентагона 19 октября нанесет видит на Ближний Восток

Визит главы Пентагона Марка Эспера на Ближний Восток для посещения американских военных баз и баз международной террористической коалиции, а также для получения актуальной информации о ситуации в регионе, начнется в субботу 19 октября.

Заявление Эспера в пятницу вечером приводит РИА Новости.

«Завтра я вылетаю на Ближний Восток, чтобы посетить наши войска и международных партнеров и получить информацию по другим важным операциям в регионе», - заявил министр.

Также он добавил, что намерен на предстоящей неделе побывать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и обсудить там урегулирование сирийской ситуации

«Я рассчитываю встретиться в Брюсселе с турецкими и другими коллегами, чтобы подтвердить важность долговременного политического разрешения ситуации в Сирии», - добавил Эспер.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Эспера с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которого глава Пентагона призвал турецкого министра обеспечить соблюдение перемирия в северо-восточных районах Сирии.

Напомним, Турция начала военную операцию в северных приграничных районах САР 9 октября. Как заявил президент Турции, целью операции являлась очистка данного региона от курдских вооруженных бандформирований и остатков разгромленной в Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС России террористической группировки ИГ* (запрещенной в РФ).

17 октября Турция заключила с США договоренность о перемирии сроком на 120 часов, чтобы курды могли отойти за пределы создаваемой зоны безопасности – на 30 километров от турецкой границы.

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