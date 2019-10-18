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 Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии

Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии
22:35   18 Октября 2019
Весь мир

Глава Пентагона 19 октября нанесет видит на Ближний Восток

Глава Пентагона 19 октября нанесет видит на Ближний Восток

Визит главы Пентагона Марка Эспера на Ближний Восток для посещения американских военных баз и баз международной террористической коалиции, а также для получения актуальной информации о ситуации в регионе, начнется в субботу 19 октября.

Заявление Эспера в пятницу вечером приводит РИА Новости.

«Завтра я вылетаю на Ближний Восток, чтобы посетить наши войска и международных партнеров и получить информацию по другим важным операциям в регионе», - заявил министр.

Также он добавил, что намерен на предстоящей неделе побывать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и обсудить там урегулирование сирийской ситуации

«Я рассчитываю встретиться в Брюсселе с турецкими и другими коллегами, чтобы подтвердить важность долговременного политического разрешения ситуации в Сирии», - добавил Эспер.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Эспера с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которого глава Пентагона призвал турецкого министра обеспечить соблюдение перемирия в северо-восточных районах Сирии.

Глава Пентагона 19 октября нанесет видит на Ближний Восток

Напомним, Турция начала военную операцию в северных приграничных районах САР 9 октября. Как заявил президент Турции, целью операции являлась очистка данного региона от курдских вооруженных бандформирований и остатков разгромленной в Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС России террористической группировки ИГ* (запрещенной в РФ).

17 октября Турция заключила с США договоренность о перемирии сроком на 120 часов, чтобы курды могли отойти за пределы создаваемой зоны безопасности – на 30 километров от турецкой границы.

* - Глава Пентагона 19 октября нанесет видит на Ближний Восток

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Автор: Александр Люблинский
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