Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в торжественной атмосфере вручил ордена, учрежденные в честь легендарного маршала Георгия Константиновича Жукова, Военной академии связи имени Буденного и Краснодарскому высшему военному училищу имени Штеменко.

Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Национальном центре управления обороны – Сергей Шойгу закрепил награды на знаменах высших учебных заведений.

При этом глава Минобороны отметил, что Военная академия связи является одним из старейших российских военно-учебных заведений и на протяжении почти ста лет остается ведущим центром проведения научных исследований в теоретических и практических областях применения средств связи и систем управления.

«Из ее стен выпускаются высококвалифицированные офицеры, способные грамотно применять новейшие информационные и коммуникационные технологии в интересах Вооруженных Сил», - добавил Шойгу.

По словам министра, в стенах ВУЗа готовятся новые квалифицированные кадры в области автоматизации и телекоммуникации Вооруженных сил страны, профильных ведомств и министерств. За годы работы учебное заведение подготовило более 40 тысяч офицеров для российской армии, а также порядка 4 500 офицеров для Вооруженных сил иностранных государств. Из стен ВУЗа вышли более 2 000 кандидатов и свыше 100 докторов наук. По системе дополнительного профессионального образования Военной академии связи отучились еще 8 000 офицеров.

Говоря о втором награжденном орденом Жукова ВУЗе, Шойгу заявил:

«Краснодарское высшее военное училище на протяжении своей 90-летней истории успешно готовит специалистов по защите информации для Министерства обороны и других силовых ведомств, в том числе иностранных. Его выпускники в любых условиях обстановки эффективно применяют полученные знания для обеспечения информационной безопасности».

Орден Жукова был учрежден, как государственная награда Российской Федерации 9 мая 1994 года.