Федеральное агентство новостей в проекте «Образы российского патриотизма» вспоминает Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, погибшего три года назад от рук бандитов.

Перед смертью он призвал своих коллег: «Работайте, братья!», и эти слова превратились в неофициальный девиз российских полицейских.

Нурбагандов погиб 9 июля 2016 года. Он был в лесу на отдыхе с родственниками, когда пятеро вооруженных преступников, назвавшихся сторонниками ИГ*, подошли и стали выкрикивать оскорбления. Потом они застрелили брата Магомеда, а его самого отвезли в багажнике в чащу и убили за то, что он служил в полиции.

Свое преступление бандиты записали на видео и загрузили на один из экстремистских сайтов. При монтаже они пытались вырезать слова героя «Работайте, братья», но вскоре были пойманы коллегами Нурбагандова, и полицейские нашли смартфон, на котором обнаружилась запись последних минут жизни героя и его последние слова. Перед смертью Магомеда пытались заставить «покаяться» за выбор «неверной» профессии, но он не сдался и произнес без страха: «Работайте, братья!».

Пример отважного полицейского, который перед лицом смерти не предал присягу, вдохновляет тех, кто ежедневно охраняет порядок и безопасность Родины. Президент России Владимир Путин назвал Нурбагандова настоящим патриотом и настоящим мужчиной.

Магомеду Нурбагандову присвоено звание «Герой России» за мужество и героизм при исполнении служебного долга.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.