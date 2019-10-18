Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов, подведя итоги рабочей недели, пригласил петербуржцев на субботник

Беглов, подведя итоги рабочей недели, пригласил петербуржцев на субботник

 ФАН вспоминает о подвиге патриота Нурбагандова

ФАН вспоминает о подвиге патриота Нурбагандова
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

 Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии

Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии
Беглов, подведя итоги рабочей недели, пригласил петербуржцев на субботник

Беглов, подведя итоги рабочей недели, пригласил петербуржцев на субботник

 ФАН вспоминает о подвиге патриота Нурбагандова

ФАН вспоминает о подвиге патриота Нурбагандова
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

Армия Сирии заняла новые населенные пункты в районе операции Турции против курдов

 Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии

Турция захватила почти 200 освобожденных курдами боевиков ИГ* на севере Сирии
22:28   18 Октября 2019
Россия

ФАН вспоминает о подвиге патриота Нурбагандова

ФАН вспоминает о подвиге патриота Нурбагандова

Федеральное агентство новостей в проекте «Образы российского патриотизма» вспоминает Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, погибшего три года назад от рук бандитов.

Перед смертью он призвал своих коллег: «Работайте, братья!», и эти слова превратились в неофициальный девиз российских полицейских.

Нурбагандов погиб 9 июля 2016 года. Он был в лесу на отдыхе с родственниками, когда пятеро вооруженных преступников, назвавшихся сторонниками ИГ*, подошли и стали выкрикивать оскорбления. Потом они застрелили брата Магомеда, а его самого отвезли в багажнике в чащу и убили за то, что он служил в полиции.    

Свое преступление бандиты записали на видео и загрузили на один из экстремистских сайтов. При монтаже они пытались вырезать слова героя «Работайте, братья», но вскоре были пойманы коллегами Нурбагандова, и полицейские нашли смартфон, на котором обнаружилась запись последних минут жизни героя и его последние слова. Перед смертью Магомеда пытались заставить «покаяться» за выбор «неверной» профессии, но он не сдался и произнес без страха: «Работайте, братья!».Вечная память герою. Последний подвиг патриота Нурбагандова

Пример отважного полицейского, который перед лицом смерти не предал присягу, вдохновляет тех, кто ежедневно охраняет порядок и безопасность Родины. Президент России Владимир Путин назвал Нурбагандова настоящим патриотом и настоящим мужчиной.

Магомеду Нурбагандову присвоено звание «Герой России» за мужество и героизм при исполнении служебного долга.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...