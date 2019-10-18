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 Журналисты узнали, как министр ПНС Ливии устроил теракт вместе с ИГ*

Журналисты узнали, как министр ПНС Ливии устроил теракт вместе с ИГ*
21:05   18 Октября 2019
Весь мир

Журналисты узнали, как министр ПНС Ливии устроил теракт вместе с ИГ*

Журналисты узнали, как министр ПНС Ливии устроил теракт вместе с ИГ*

Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Али Башага контролирует два альянса боевиков, которые причастны к крупным терактам. Об этом говорится в расследовании Федерального агентства новостей.

Журналисты выяснили, что под руководством «министра МВД» Правительства национального согласия Ливии Фатхи Али Башаги находятся «Военный совет Мисураты» и «Силы защиты Триполи». Последний, в свою очередь, состоит из двух группировок: 166 батальон ПНС Ливии и «Аль-Сомуд», на счетах которых не одно преступление.

Так, 166 батальон ПНС вместе с террористами ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) спланировал и осуществил взрыв в городе Себха в мае 2019 года.

Журналисты узнали, как министр ПНС Ливии устроил теракт вместе с ИГ*

Глава группировки  «Аль-Сомуд» Салах Бади находится в международном розыске по обвинению в организации терактов в Ливии. Этот человек имеет отношение к уничтожению аэропорта Триполи в 2014 году и причастен к резне в Брак аль-Шати в 2017-ом.

Как сообщается в материале ФАН, Фатхи Али Башага был назначен на должность министра год назад нынешним главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем, который сам является членом запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»*.

Более подробно о связях Правительства национального согласия читайте в материале ФАН.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#терроризм #политика #ливия #новости #весь мир #пнс

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