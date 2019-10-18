СМИ узнали о секретных учениях НАТО по сценарию ядерной войны

Немецкие ВВС вместе с партнерами по НАТО участвуют в секретных учениях, имитирующих сценарий начала атомной войны, сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники.

Издание заявило, что на этой неделе в Германии начались учения под названием Steadfast Noon — в них участвуют истребители Бундесвера, а точнее — самолеты Tornado 33-й авиационной эскадры.

Авиацию разместили недалеко от населенного пункта Бюхель. По сообщениям немецких СМИ, там же до сих пор хранятся до двух десятков ядерных боеголовок американского производства модели B61.

Напомним, в середине сентября в Грузии прошли учения с участием НАТО. Российский посол в Грузии Алексей Двинянин заявил, что Москва обеспокоена наступательным характером учений Тбилиси и альянса, в которых ежегодно принимает участие все большее количество стран.