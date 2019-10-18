Посол РФ в Зимбабве Красильников рассказал о планах по добыче алмазов

Освоение месторождений платины, строительство горно-обогатительного комплекса и разработка алмазных залежей — к таким совместным проектам в африканской стране готовы Россия и Зимбабве, рассказал дипломат Николай Красильников.

По словам российского посла, флагманские проекты двух государств — освоение месторождений металлов платиновой группы «Дарвендейл» недалеко от Хараре и разворачивающаяся в нескольких районах Зимбабве деятельность АК «Алроса». Разработкой залежей ценных ресурсов занимаются российские инвесторы-промышленники из группы «Ви Холдинг».

«В планах строительство горно-обогатительного комплекса. (…) В июне [создано] совместно с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве СП по разработке залежей алмазов», — заявил Красильников в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва и Хараре ведут активный диалог по поводу сотрудничества в области передовых технологий. Обсуждается с российской стороной и создание Национального космического и геопространственного агентства в Зимбабве.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия может предложить африканским странам множество идей для взаимовыгодного сотрудничества.