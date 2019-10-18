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20:03   18 Октября 2019
Весь мир

Умер гендиректор Oracle — одного из крупнейших в мире производителей софта

Умер гендиректор Oracle — одного из крупнейших в мире производителей софта

Один из двух гендиректоров американской компании Oracle Марк Херд  ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на представителя компании.

Херд скончался утром 18 октября. Причина смерти не сообщается, но в последнее время Марк Херд много болел. В сентябре ему пришлось взять внеплановый отпуск из-за проблем со здоровьем.

Марк Херд стал генеральным директором компании в сентябре 2014 г. после ухода с этой должности основателя компании Ларри Эллисона. Вместе с ним пост гендиректора компании занимала Сафра Кац.

Компания Oracle — второй по величине доходов производитель программного обеспечения (после Microsoft ), крупный поставщик серверного оборудования.

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Автор: Мария Владимирова
#сша #общество #весь мир

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