Анкара поставила ультиматум сирийским курдам-террористам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс 17 октября встретились в Анкаре и договорились о приостановке операции турецкой армии «Источник мира» на севере Сирии. Курдским формированиям дали 120 часов, чтобы покинуть тридцатикилометровую буферную зону возле сирийско-турецкой границы.

Если курды не поторопятся, Анкара продолжит решать проблему силовым путем. Пенс в свою очередь заявил, что США будут способствовать мирному урегулированию.

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, оценивая угрозу у турецких границ, напомнил, что курдские отряды народной самообороны (YPG) имеют определенные связи с Рабочей партией Курдистана (РПК) — террористической организацией, которая запрещена в ряде стран, в том числе в США.

«Однозначно говорить, что они [YPG] полностью подчинены и копируют деятельность РПК турецкой однозначно сказать нельзя, но то, что связи есть — безусловно», — сказал Фитин.

На связь курдских формирований с РПК указывает биография командующего «Демократическими силами Сирии», куда входят YPG, Мазлума Абди. В конце 90-х нынешний командир 70-тысячной курдской орды воевал в рядах террористов РПК в провинции Хаккяри на территории Турции.

Президента США Дональда Трампа ранее осенило: сирийские курды не ангелы, а РПК представляет не меньшую опасность, чем террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

VIDEO — Trump says PKK is "probably more of a terrorist threat" than Daesh terrorist grouphttps://t.co/QVCzKvQxbW pic.twitter.com/AEo1eZkbnI — DAILY SABAH (@DailySabah) 16 октября 2019 г.

Пленные террористы ИГ в руках курдов, вероятно, стали разменной монетой. По словам Эрдогана, курды выпустили из подконтрольных им тюрем 750 террористов группировки «Исламское государство», 195 из них задержаны. Это обстоятельство, предположительно, побудило Анкару задуматься о создании 12 наблюдательных пунктов на севере Сирии. Соответствующие планы 18 октября анонсировал Эрдоган.

Президент Турции 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство». В упомянутой тридцатикилометровой буферной зоне, свободной от курдских бандитов, Анкара планирует разместить от одного до двух миллионов беженцев.