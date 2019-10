Анкара поставила ультиматум сирийским курдам-террористам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс 17 октября встретились в Анкаре и договорились о приостановке операции турецкой армии «Источник мира» на севере Сирии. Курдским формированиям дали 120 часов, чтобы покинуть тридцатикилометровую буферную зону возле сирийско-турецкой границы.

Если курды не поторопятся, Анкара продолжит решать проблему силовым путем. Пенс в свою очередь заявил, что США будут способствовать мирному урегулированию.

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, оценивая угрозу у турецких границ, напомнил, что курдские отряды народной самообороны (YPG) имеют определенные связи с Рабочей партией Курдистана (РПК) — террористической организацией, которая запрещена в ряде стран, в том числе в США.

На связь курдских формирований с РПК указывает биография командующего «Демократическими силами Сирии», куда входят YPG, Мазлума Абди. В конце 90-х нынешний командир 70-тысячной курдской орды воевал в рядах террористов РПК в провинции Хаккяри на территории Турции.

Президента США Дональда Трампа ранее осенило: сирийские курды не ангелы, а РПК представляет не меньшую опасность, чем террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

VIDEO — Trump says PKK is "probably more of a terrorist threat" than Daesh terrorist grouphttps://t.co/QVCzKvQxbW pic.twitter.com/AEo1eZkbnI