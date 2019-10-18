Познер считает, что в России жестоко относятся к людям с инвалидностью

Россияне зачастую не желают видеть вокруг себя людей с инвалидностью и даже не хотят, чтобы они вообще были — об этом заявил журналист Владимир Познер в интервью News.ru.

По его словам, зачастую отношение в России к людям с ограниченными возможностями здоровья «довольно жестокое». Познер уверен, что россияне не готовы видеть таких граждан и стараются любыми способами исключить их из своей жизни.

«Лучше их куда-нибудь разместить, пускай они там живут и будет у них всё хорошо, но только чтобы в моей жизни они не возникали, это такой общий взгляд», — объяснил Познер логику большинства россиян в отношении людей с инвалидностью.

При этом сам Познер не собирается оставлять ситуацию как есть, а намерен воздействовать профессионально и обращать внимание общественности на социальную дискриминацию таких людей.

«Поскольку я журналист, то такая возможность у меня есть, и я, безусловно, делал это и буду делать», — заключил Познер.

Ранее на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья обратила внимание Государственная дума, приняв в июле закон, упрощающий получение госуслуг для россиян с инвалидностью. А в сентябре Минтруд заявил о намерении протестировать систему приобретения технических средств реабилитации для граждан с инвалидным статусом за счет электронного сертификата.