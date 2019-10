Некоторые европейские страны впервые согласились принять террористов из Сирии

Большой прогресс достигнут, заявил в пятницу, 18 октября, американский лидер Дональд Трамп. По его словам, некоторые европейские президенты впервые согласились принять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые пришли из их стран в Сирию.

....I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!!