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Некоторые европейские страны впервые согласились принять террористов из Сирии

 Эрдоган напомнил Сирии об обязанности бороться с терроризмом

Эрдоган напомнил Сирии об обязанности бороться с терроризмом

19:10   18 Октября 2019
Весь мир

Некоторые европейские страны впервые согласились принять террористов из Сирии

Некоторые европейские страны впервые согласились принять террористов из Сирии

Большой прогресс достигнут, заявил в пятницу, 18 октября, американский лидер Дональд Трамп. По его словам, некоторые европейские президенты впервые согласились принять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые пришли из их стран в Сирию.

«Это хорошая новость», — добавил Трамп.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #турция #весь мир

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