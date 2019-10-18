Некоторые европейские страны впервые согласились принять террористов из Сирии

Большой прогресс достигнут, заявил в пятницу, 18 октября, американский лидер Дональд Трамп. По его словам, некоторые европейские президенты впервые согласились принять боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые пришли из их стран в Сирию.

«Это хорошая новость», — добавил Трамп.