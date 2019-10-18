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19:00   18 Октября 2019
Россия

МЧС разъяснило россиянам порядок информирования при радиационных и химических ЧП

МЧС разъяснило россиянам порядок информирования при радиационных и химических ЧП

Подразделения сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО) в случае радиационной, химической и биологической угроз доведут соответствующую информацию до подразделений МЧС РФ не позднее часа. Россиян о таких ЧП проинформируют в прежнем порядке.

СНЛК ГО — общегосударственная структура, которая своевременно обнаруживает радиоактивное, химическое, биологическое или любого другого опасное загрязнение окружающей среды при ЧС мирного или военного времени, и принимает экстренные меры по защите населения и объектов экономики.

МЧС РФ создаст условия для роста количества лабораторий СНЛК и постов радиационной, химической и биологической защиты населения, а также разовьет материально-техническую базу, создаст единые программы обучения профильных специалистов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #общество

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