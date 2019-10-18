МЧС разъяснило россиянам порядок информирования при радиационных и химических ЧП
Подразделения сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО) в случае радиационной, химической и биологической угроз доведут соответствующую информацию до подразделений МЧС РФ не позднее часа. Россиян о таких ЧП проинформируют в прежнем порядке.
СНЛК ГО — общегосударственная структура, которая своевременно обнаруживает радиоактивное, химическое, биологическое или любого другого опасное загрязнение окружающей среды при ЧС мирного или военного времени, и принимает экстренные меры по защите населения и объектов экономики.
МЧС РФ создаст условия для роста количества лабораторий СНЛК и постов радиационной, химической и биологической защиты населения, а также разовьет материально-техническую базу, создаст единые программы обучения профильных специалистов.
МЧС: Утверждены правила функционирования и развития Сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны в РФ: https://t.co/GkDHhHskAk#МЧС #МЧСРОССИИ pic.twitter.com/NJMgM9l46A— МЧС России (@MchsRussia) 18 октября 2019 г.