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18:44   18 Октября 2019
Общество

Подготовка иностранных дипломатов в РФ поддерживает доверие между странами

Подготовка иностранных дипломатов в РФ поддерживает доверие между странами

Традиция подготовки дипломатов иностранных государств в Дипломатической академии МИД РФ поддерживает доверие между странами, заявил в пятницу, 18 октября, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, академия не только сохранила, но и развивает традицию подготовки и переподготовки дипломатов иностранных государств.

Министр в ходе торжественного вечера, который посвятили празднованию 85-летия со дня создания Дипломатической академии МИД РФ, объяснил, что усилия направили на поддержание доверия между странами и народами.

«И я активно приветствую намерение нового ректора уделять приоритетное внимание этому направлению», — резюмировал Лавров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дипломаты #лавров #мид рф #общество

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