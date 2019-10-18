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18:39   18 Октября 2019
Россия

Первая линия для переработки мусора по нацпроекту «Экология» открыта в Подмосковье

Первая линия для переработки мусора по нацпроекту «Экология» открыта в Подмосковье

Компания «РТ-Инвест» запустила в Коломенском округе крупнейший в России комплекс по обработке отходов: он стал первым из 200 современных заводов по переработке, предусмотренных нацпроектом «Экология».

Об этом сообщила пресс-служба компании, уточнив, что линия сортировочного цеха комплекса по переработке отходов (КПО) начала работу 18 октября в подмосковном Мячково. Помимо руководства компании, на церемонии открытия присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомним, что «РТ-Инвест» входит в состав госкорпорации Ростех. В строительство предприятия инвестировали 3,5 миллиарда рублей.

«После его (комплекса — ред.) выхода на проектную мощность здесь планируется сортировать до 650 тыс. тонн отходов в год, более 50% которых будут направлены на переработку и вторичное использование. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 3,5 млрд рублей», — заявляют в пресс-службе компании.

Первая линия для переработки мусора по нацпроекту «Экология» открыта в Подмосковье

Ранее гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев рассказал, как культурно обращаться с отходами и почему забота об экологии начинается с обыкновенной кухни.

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Автор: Тимофей Булочкин
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