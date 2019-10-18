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18:18   18 Октября 2019
Россия

Запасы Арктики обсудили на заседании Морской коллегии в Петербурге

Запасы Арктики обсудили на заседании Морской коллегии в Петербурге

Арктический регион богат нефтью и газом. России принадлежит около 12 процентов нефтяных запасов и 33 процента газовых месторождений, поэтому важно защитить территориальные интересы страны, сказал в пятницу, 18 октября, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в ходе заседания Морской коллегии в Петербурге. 

В совете также поучаствовал главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов и губернатор Петербурга Александр Беглов. Обсудили вопросы, касающиеся Арктики, решение которых важно для российской политики и экономики, а также яхтенный туризм, для развития которого необходимо сделать больший упор на строительство маломерных судов, передают «Невские новости».

Затронули деятельность региональных морских советов. Юрий Борисов добавил, что министерство обороны и военно-морской флот готовы работать в этих направлениях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #арктика #общество #беглов

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