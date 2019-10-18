Эксперты рассказали, как «Молодые лидеры Рунета» остановят утечку мозгов на Запад

С интересом смотрит на конкурс «Молодые лидеры Рунета», организуемый Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), вице-президент по клиентскому сервису и производству Ingate Сергей Никоноров. Об этом он рассказал изданию «Слово и Дело».

«Для нас вопрос стандартов в digital, повышения уровня экспертов и привлечения внимания к обучению интернет-маркетингу – в числе приоритетных», - напомнил он.

Никоноров не сомневается, что «Молодые лидеры Рунета» помогут всем тем, кто открыт всему новому, смотрит в будущее с амбициями и жаждет добиться успеха в сфере цифровых технологий.

«Если конкурс создаст еще одну возможность для обмена опытом, выхода из зоны комфорта и возможности посетить профильные мероприятия для победителей, уверен, он будет интересен как сотрудникам ведущих компаний, так и начинающим специалистам, которым только предстоит найти свое место и заслужить признание», – уверен Никоноров.

С ним согласен и депутат Госдумы Виталий Милонов. Новый конкурс «Молодые лидеры Рунета», по мнению парламентарию, поможет остановить утечку мозгов.

«В России находится куча компаний, которые делают программные продукты, к сожалению, для западных производителей: игры и прочее для западных компаний. Но делают их как раз в России. Тут важно определить потребности бизнеса, показать бизнесу, что в России очень много отечественных специалистов», – заметил парламентарий.

Интернет-конкурс «Молодые лидеры Рунета» организован Российской Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). Его заявленная цель — помочь бизнесу, работающему с миром интернет-технологий и цифровых проектов, с молодыми кадрами. Попробовать свои силы на конкурсе РАЭК предлагает IT-специалистам, которые руководят направлениями в профильных компаниях либо digital-агентствах, а также реализуют масштабные, интересные проекты. Возраст для участников от 18 до 35 лет. Проект реализуется с использованием гранта президента России.