Анкара не намерена «бесконечно» бороться с террористами в Сирии, это должны делать власти САР. Такое заявление сделал президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 18 октября.

Ранее Эрдоган и американский вице-президент Майкл Пенс договорились приостановить турецкую операцию в САР на 120 часов. Пенс заявил, что по договору подразумевается вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и САР, и что США будут способствовать этому процессу. Он также добавил, что американские войска в этот регион больше не вернутся.

«Турция, безусловно, не будет вести до бесконечности борьбу с терроризмом в Сирии. Это обязанность сирийского режима», — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Антитеррористическая операция «Источник мира» на севере Сирии была начата Анкарой 9 октября. Она направлена на освобождение сирийско-турецкой границы от поддерживаемых США курдских бандформирований с последующим созданием в регионе зоны безопасности для сирийских беженцев. ВВС Турции сначала ударили по городам Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже началась наземная операция.

ВКС России и правительственные войска САР действительно воевали с террористами запрещенного в РФ ИГ, а курдские формирования, напротив, способствовали созданию спящих ячеек ИГ.