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 Эрдоган напомнил Сирии об обязанности бороться с терроризмом

Эрдоган напомнил Сирии об обязанности бороться с терроризмом

18:00   18 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что курдские боевики выпустили 750 заключенных террористов

Эрдоган заявил, что курдские боевики выпустили 750 заключенных террористов

Отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) выпустили из своих тюрем 750 террористов запрещенного в РФ ИГ*, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер уточнил, что 195 из 750 сбежавших террористов уже задержаны. Накануне бандформирования РПК угрожали турецкому правительству прекратить надзор над заключенными в их тюрьмах террористами ИГ*, захваченными во время операций, проводимых курдами при поддержке ВС США. Такой ультиматум был поставлен после того, как Турция начала военную операцию «Источник жизни» на севере Сирии, направленную против вооруженных курдских организаций, занявших этот регион.

Эрдоган заявил, что курдские боевики выпустили 750 заключенных террористов

Курдские боевые отряды отказались выдавать властям Турции или Сирии заключенных сторонников ИГ* и заявили, что будут самостоятельно решать судьбу террористов и их семей. Главарь курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлум Абди подчеркнул, что не допустит захвата своих пленных сирийскими или турецкими властями даже в том случае, если они войдут на подконтрольную курдским формированиям территорию. Ранее сообщалось, что курды содержат заключенными около 11 тысяч боевиков.

Эрдоган заявил, что курдские боевики выпустили 750 заключенных террористов

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #турция #курды #эрдоган #террористы #новости

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