Эксперт назвал политической победой уступку Эрдогана США в Сирии

Вашингтон и Анкара договорились «прекратить огонь» на севере Сирии, где турецкие формирования ведут антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов из бандформирований. Турецкий лидер Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс общались четыре часа и договорились приостановить операцию на 120 часов.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, как американцам вновь удалось надавить на президента Турции. По его словам, США нашли какую-то «слабинку» у Реджепа Эрдогана.

«А слабинка у Эрдогана только одна — военно-техническое сотрудничество с США», — считает эксперт.

Возможно, Вашингтон заявил, если Анкара не выполнит требования, тогда США прекратят военно-техническое сотрудничество с Турцией, продолжил Анатолий Матвийчук. Однако главная задача Эрдогана — нейтрализовать военизированные отряды курдов границе Турции и Сирии, поэтому за пять суток США не обернут вспять «Источник мира».

Эксперт добавил, что о «победе» в зоне безопасности говорить рано. Курды из бандформирований продолжают ожесточенное сопротивление и США помогают им всем, чем могут.