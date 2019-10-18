САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

САА продолжает дислоцировать свои подразделения в северо-восточной части провинции Алеппо. Они разместили свои позиции на одной из гор района Каракозак, которая соединяет города Манбидж и Кобани. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

После установления контроля над ключевым пунктом в восточной части провинции Алеппо сирийские солдаты подняли над горой флаг. Из района Манбидж к востоку от реки Ефрат параллельно выше американский конвой.

Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись с места события.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте антитеррористической операции «Источник мира». По словам президента, ее цель — освобождение сирийско-турецкой границы от террористических образований, в том числе от арабо-курдских группировок. Подразделения САА выдвинулись на север республики для защиты мирных жителей от курдских боевиков.