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17:43   18 Октября 2019
Весь мир

САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

САА продолжает дислоцировать свои подразделения в северо-восточной части провинции Алеппо. Они разместили свои позиции на одной из гор района Каракозак, которая соединяет города Манбидж и Кобани. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Федеральное агентство новостей. 

После установления контроля над ключевым пунктом в восточной части провинции Алеппо сирийские солдаты подняли над горой флаг. Из района Манбидж к востоку от реки Ефрат параллельно выше американский конвой. 

Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись с места события. 

 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте антитеррористической операции «Источник мира». По словам президента, ее цель — освобождение сирийско-турецкой границы от террористических образований, в том числе от арабо-курдских группировок. Подразделения САА выдвинулись на север республики для защиты мирных жителей от курдских боевиков. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #эрдоган #политика #общество #весь мир

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