Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов. Правительственные войска САР продолжают двигаться к северу страны, чтобы защитить мирных жителей после начала антитеррористической операции «Источник мира», которую проводит армия Турции.

В четверг подразделения сирийской правительственной армии приехали на северо-запад провинции Хасака. Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), армию Сирии встретили жители города Тель-Тамр, где правительственные войска не были с 2012 года. Армия САР планирует развернуть свои позиции в городе Рас-эль-Айн на границе с Турцией. Затем войска направятся к городу Камышлы на восток к границе с Ираком.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещено в РФ). Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган, операция касается не курдов как национальности и народности, а курдских военных формирований, которые захватили мирные территории под предлогом борьбы с террористами. Курды-радикалы убивают мирное население, угнетают народ и издеваются над местным населением, навязывая свои порядки.

Анкара и Вашингтон достигли соглашения, по которому армия Турции на 120 часов приостанавливает проведение операции «Источник мира». За это время курды-радикалы должны отойти от так называемой зоны безопасности на границе САР и Турции. Если представители курдских бандформирований не сделают этого, то турецкая армия продолжит операцию по полному отводу курдов-террористов, заявил Эрдоган.