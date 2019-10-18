Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

 Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»

Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

 Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов
Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

 Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»

Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

 Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов
17:31   18 Октября 2019
Весь мир

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов. Правительственные войска САР продолжают двигаться к северу страны, чтобы защитить мирных жителей после начала антитеррористической операции «Источник мира», которую проводит армия Турции. 

В четверг подразделения сирийской правительственной армии приехали на северо-запад провинции Хасака. Как передает Федеральное агентство новостей (ФАН), армию Сирии встретили жители города Тель-Тамр, где правительственные войска не были с 2012 года. Армия САР планирует развернуть свои позиции в городе Рас-эль-Айн на границе с Турцией. Затем войска направятся к городу Камышлы на восток к границе с Ираком. 

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещено в РФ). Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган, операция касается не курдов как национальности и народности, а курдских военных формирований, которые захватили мирные территории под предлогом борьбы с террористами. Курды-радикалы убивают мирное население, угнетают народ и издеваются над местным населением, навязывая свои порядки. 

Анкара и Вашингтон достигли соглашения, по которому армия Турции на 120 часов приостанавливает проведение операции «Источник мира». За это время курды-радикалы должны отойти от так называемой зоны безопасности на границе САР и Турции. Если представители курдских бандформирований не сделают этого, то турецкая армия продолжит операцию по полному отводу курдов-террористов, заявил Эрдоган. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...