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17:18   18 Октября 2019
Россия

Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»

Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» летел из Пхукета в Москву. Пилот решил посадить воздушное судно в Казани, когда узнал, что годовалому малышу стало тяжело дышать. Об этом «Политике Сегодня» сообщил источник в экстренных службах.

Сразу после приземления на борт самолета поднялись врачи, но помочь не смогли. Ребенок скончался. По словам источника, самолет «Аэрофлота» приземлился в Казани в 16:06 по местному времени, но малыш умер до прихода врачей. По факту назначили проверку. Ребенок — гражданин Израиля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #ребенок #аэрофлот #пхукет

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