Похолодание и дожди придут в Москву на новой неделе. Таковы прогнозы синоптиков столичного Метеобюро.

В середине новой недели столицу ждет небольшое похолодание: днем будет +8...+13 градусов, а вот ночью температура опустится до +3. По сообщению синоптиков, температура воздуха приблизится к климатической норме, которая обычно бывает в середине октября. Также ожидаются небольшие дожди, передает РИА Новости.

По данным столичного Метеобюро, сейчас температура воздуха на 6-7 градусов превышает норму, это связано с циклоном. В минувший четверг, 17 октября, в столице побит «тепловой» рекорд, когда на термометре было 17,8 градуса.