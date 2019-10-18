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САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

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 Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов
17:10   18 Октября 2019
Россия

Похолодание и дожди придут в Москву на новой неделе

Похолодание и дожди придут в Москву на новой неделе

Похолодание и дожди придут в Москву на новой неделе. Таковы прогнозы синоптиков столичного Метеобюро. 

В середине новой недели столицу ждет небольшое похолодание: днем будет +8...+13 градусов, а вот ночью температура опустится до +3. По сообщению синоптиков, температура воздуха приблизится к климатической норме, которая обычно бывает в середине октября. Также ожидаются небольшие дожди, передает РИА Новости.

По данным столичного Метеобюро, сейчас температура воздуха на 6-7 градусов превышает норму, это связано с циклоном. В минувший четверг, 17 октября, в столице побит «тепловой» рекорд, когда на термометре было 17,8 градуса.

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Автор: Ольга Воскресенская
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