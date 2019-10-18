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17:17   18 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чем хотел бы заниматься после своего президента. Об этом 18 октября пишет белорусское агентство БЕЛТА. 

В пятницу на встрече в Академии управления при Президенте Белоруссии Лукашенко ответил на вопрос, какой деятельностью он бы занялся после ухода с поста главы государства. 

«Ушёл бы я с должности президента, чем бы занялся? Если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем — это то, что я воспринимаю», — сказал он. 

Президент общался со студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями учебного учреждения четыре часа. При этом глава Белоруссии подчеркнул, что ничуть не устал и готов встречаться с молодыми людьми еще чаще, отметив важность общения с молодежью для себя лично.

Глава белорусского государства добавил, что ему было очень интересно беседовать со всеми собравшимися. Лукашенко также пообещал, что будет посещать студентов раз в два месяца. Молодежь — это будущее и основа любой страны, резюмировал он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #белоруссия #общество #весь мир #лукашенко

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