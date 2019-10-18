Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чем хотел бы заниматься после своего президента. Об этом 18 октября пишет белорусское агентство БЕЛТА.

В пятницу на встрече в Академии управления при Президенте Белоруссии Лукашенко ответил на вопрос, какой деятельностью он бы занялся после ухода с поста главы государства.

«Ушёл бы я с должности президента, чем бы занялся? Если бы ректором был где-то в учреждении… Но сам же себя не назначишь перед уходом. Но преподавателем — это то, что я воспринимаю», — сказал он.

Президент общался со студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями учебного учреждения четыре часа. При этом глава Белоруссии подчеркнул, что ничуть не устал и готов встречаться с молодыми людьми еще чаще, отметив важность общения с молодежью для себя лично.

Глава белорусского государства добавил, что ему было очень интересно беседовать со всеми собравшимися. Лукашенко также пообещал, что будет посещать студентов раз в два месяца. Молодежь — это будущее и основа любой страны, резюмировал он.