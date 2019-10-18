Президент РФ Владимир Путин не будет слушать советы «дурачка Горбачева, рекламировавшего пиццу», уверен полковник ГРУ Владимир Квачков. В беседе с корреспондентом «Царьграда» эксперт прокомментировал информацию о том, что Михаил Горбачев обратился к главе государства.

По словам Владимира Квачкова, Горбачев был президентом величайшей мировой сверхдержавы — СССР, но сумел все разрушить и раздать, а после этого пошел рекламировать пиццу. Полковник ГРУ заявил, что у Горбачева «ущербное внутреннее самосознание». По мнению эксперта, Горбачев является разрушителем Советского Союза, именно потому его советы не нужны нынешнему президенту, так как он может нести ему свои аналогичные разрушительные идеи.

«С точки зрения Путина, Горбачев дурачок просто. И он дурачка этого слушать, безусловно, не будет. У него есть другие советники», — резюмировал полковник ГРУ Владимир Квачков.

Напомним, в интервью «Известиям» Михаил Горбачев заявил, что некоторое время назад обращался к президенту России Владимиру Путину и его французскому коллеге Эммануэлю Макрону.