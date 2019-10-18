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Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов
17:00   18 Октября 2019
Россия

Власти Югорска назвали недопустимой ситуацию с оскорблением пассажиров

Власти Югорска назвали недопустимой ситуацию с оскорблением пассажиров

Руководитель фирмы-перевозчика в автобусе на повышенных тонах общался с матерью ребенка, доказывая женщине, что «пробивать» проездной требует администрация Югорска. Женщина попросила показать соответствующий нормативный акт, однако мужчина отказался и называл мать с дочерью «тупыми людьми».

Администрация Югорска (ХМАО) назвала недопустимой форму выяснения ситуации со стороны водителя и руководителя частного предприятия. Ранее видео случившегося обнародовали в группе «Подслушано Югорск» в соцсети «ВКонтакте». Водитель попросил девочку прокомпостировать действующий проездной. Ребенок отказался, потому что побоялся испортить документ. Мужчина пригрозил, что высадит ее, поэтому мать девочки пошла к руководителю фирмы-перевозчика.

После случившегося жительница Югорска пожаловалась в мэрию и прокуратуру. Согласно заявлению администрации Югорска, на проездном сделали поля для контроля лимита оставшихся поездок путем проставления отметок компостером, но перевозчик не сообщил эту информацию пассажирам, что и стало поводом для конфликта.

Югорская межрайонная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. Материалы дела для правовой оценки ситуации направили в местный отдел министерства внутренних дел.

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Автор: Анатолий Кубарев
#автобус #конфликт #пассажиры #хмао

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