Соловьев рассказал американцам, как понять Россию

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал американским дипломатам как «понять» Россию. Комментарий российского журналиста в пятницу опубликовала газета «Взгляд».

Ранее в Северодвинске рядом с секретным полигоном были задержаны американские дипломаты. Они не имели права находиться в регионе, потому что согласовали поездку только в Архангельск. В посольстве США в Москве поведение зарубежных дипломатов объяснили тем, что они хотели лучше понять Россию.

Услышав такое объяснение, Соловьев заявил, что ему жаль американцев. Он также назвал комментарий секретаря посольства «трогательным и не без чувства юмора».

«Умом Россию не понять, но американцы решили измерить. Бедные, мне их даже жалко. Не так, не тем и не с того они решили начать процесс постижения России», – заявил он.

Для начала американцам следовало воспользоваться системой ГЛОНАСС, если они не доверяют GPS, посоветовал телеведущий. Тогда бы они точно попали в Архангельск, а не в Северодвинск, подчеркнул он. Также Соловьев отметил, что дипломатам нужно научиться писать слово Архангельск.

«А то это сколько же надо сделать ошибок в слове Северодвинск», — пошутил журналист.

«Понять Россию» можно при помощи организации специальных пресс-туров, предположил Соловьев. Однако следом добавил, что помочь в этом деле им могла бы представитель МИД РФ Захарова Мария Владимировна, которая раскрыла бы все красоты России «в простом, ясном и доступном виде».

Напомним, ранее трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске. Пресс-атташе посольства США в РФ позже объяснила, что дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки. Однако в МИД РФ напомнили, что поездка была согласована только в Архангельск, а американцы почему-то оказались вблизи секретного полигона ВМФ в Северодвинске.