Минспорта дополнительно получит свыше 280 миллионов рублей на проведение Евро-2020

Российское правительство решило дополнительно выделить 285,2 миллиона рублей на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы по футболу. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правовой информации 18 октября.

Спортивные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в будущем году. Отмечается, что эти средства поступили в бюджет от возврата задолженности АНО «Организационный комитет «Россия-2018».

«Направить Минспорту России бюджетные ассигнования в размере 285248,7 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета субсидии организации, учрежденной Российским футбольным союзом в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации в целях подготовки и проведения на территории РФ матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге», — указано в публикации.

Евро-2020 будет проходить в 12 городах с 12 июня по 12 июля будущего года в честь 60-летнего юбилея турнира. Северная столица примет три матча группового этапа и четвертьфинал.