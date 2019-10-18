Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

 Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»

Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

 Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов
Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

Уроки по плаванию планируют сделать обязательными в российских школах

 Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»

Годовалый ребенок скончался на борту «Аэрофлота»
Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко рассказал, чем готов заняться после президентства

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе

Лукашенко сравнил президентство с безостановочным бегом белки в колесе
САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

САА укрепляет подразделения на северо-востоке Алеппо

 Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов

Армия Сирии входит в города провинции Хасаки после ухода курдов-террористов
16:26   18 Октября 2019
Россия

Минспорта дополнительно получит свыше 280 миллионов рублей на проведение Евро-2020

Минспорта дополнительно получит свыше 280 миллионов рублей на проведение Евро-2020

Российское правительство решило дополнительно выделить 285,2 миллиона рублей на подготовку и проведение матчей чемпионата Европы по футболу. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правовой информации 18 октября.

Спортивные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в будущем году. Отмечается, что эти средства поступили в бюджет от возврата задолженности АНО «Организационный комитет «Россия-2018».

«Направить Минспорту России бюджетные ассигнования в размере 285248,7 тыс. рублей на предоставление из федерального бюджета субсидии организации, учрежденной Российским футбольным союзом в организационно-правовой форме автономной некоммерческой организации в целях подготовки и проведения на территории РФ матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге», — указано в публикации.

Евро-2020 будет проходить в 12 городах с 12 июня по 12 июля будущего года в честь 60-летнего юбилея турнира. Северная столица примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#футбол #правительство #евро-2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...