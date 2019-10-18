Рейтинг доверия Путину вырос до 73,3 процента за две недели
Рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину вырос до 73,3 процента за две недели. Таковы данные ВЦИОМ на середину октября 2019 года.
В конце сентября рейтинг главы государства составлял 71,4 процента. В середине октября он поднялся до отметки в 73,3 процента. Эксперты ВЦИОМ отметили, что в течение года рейтинг имел волнообразный характер, но за последние две недели положительная динамика усилилась.
В январе уровень одобрения работы российского лидера составлял 62 процента, а в середине октября — 66,5 процента, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Кроме того, отмечается, что за последнюю неделю вырос и показатель одобрения деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева и российского правительства, он составил 43,4 процента против 38,8 процента, которые сохранялись на минувшей неделе.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 73,3 процента респондентов. У Дмитрия Медведева показатель составил 40,2 процента. Глава ЛДПР Владимир Жириновский набрал 36,8 процента, а руководитель КПРФ Геннадий Зюганов — 35,2 процента. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов получил 27,2 процента голосов опрошенных.