Серийное производство пассажирского самолета Ил-114-300 начнется в 2022 году

Российский пассажирский самолет Ил-114–300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового Ил-114​​​. Директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Лысогорский в пятницу, 18 октября, в ходе заседания комитета в Государственной думе заявил, что серийное производство Ил-114-300 стартует в 2022 году на отечественных авиапредприятиях.

«К этому времени производственные мощности позволят выпускать 12–16 самолетов», — добавил Лысогорский.

Ранее генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко отмечал, что у нового пассажирского самолета Ил-114-300 уже есть заказчики.