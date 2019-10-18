Госдеп «забыл» показать Каталонии, как выходить на улицу и из состава Испании

Верховный суд Испании решением отправить за решетку девятерых лидеров движения за независимость от Короны вернул Каталонии 2017 год. Улицы в баррикадах, полицию забрасывают камнями и «коктейлями Молотова». Силы правопорядка отвечают митингующим резиновыми пулями и слезоточивым газом. По данным полиции, 18 октября, в протестах принимают участие 525 тысяч человек. И это только в Барселоне, чье население всего 1,6 миллиона человек.

О беспорядках на родине Сальвадора Дали консульский отдел Госдепа, конечно, предупреждает граждан Соединенных Штатов. В сообщении угадывается слово Gracia (благодать - прим. ред.), но это лишь название площади, которую стоит обходить.

«Протесты обернулись насилием и привели к ранениям», - предупреждает консульский отдел. А по ссылке дает советы избегать районов, где собираются протестующие, пользоваться альтернативными видами транспорта, оценить окружение и держаться в тени.

И так выглядит практически каждый пост в консульском отделе Госдепа: описание и заставочная картинка с надписью «оповещение». И про Францию, и про Гонконг... Но не про Россию.

Сюрреализм, который посол США Джон Хантсман пытался выдать за «консульское оповещение», до сих пор висит записью от 2 августа. Американских граждан планом-схемой предупреждали не о дне ВДВ, о грядущем на тот момент незаконном митинге в Москве.

«Если бы я открыто не оповестил американских граждан о запланированных протестах, то я бы недопустимым образом нарушил свой долг. Поэтому мы взяли карту, которая находилась в открытом доступе, обозначили протестные площадки, также находящиеся в открытом доступе, и разместили их в своей системе», — объяснял «Эху Москвы» Хантсман.

Много ли американских граждан умеют читать по-русски, как на карте, журналисты «Эха» у дипломата дипломатично не спросили. Карту в МИД РФ, а позже в Госдуме и Совете Федерации не раз назвали вмешательством.

Однозначную трактовку со стороны РФ получил и твит авторитетного немецкого издания Deutsche Welle c призывом выходить на незаконную акцию. МИД РФ выразил протест.

- Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw — DW на русском (@dw_russian) 27 июля 2019 г.

В отношении раскола в испанском обществе редакционная политика DW соответствует объективным стандартам журналистики, пришла к выводу «ПС», проанализировав публикации на каталонскую тематику. Призывов к протестующим в испаноязычной версии Twitter издания редакция не обнаружила.

Зато обнаружила «Политика Сегодня» на сайте посольства США в Испании, чьей неотъемлемой частью Америка признает Каталонию, предупреждение о том, что для митингов нужно разрешение от полиции.

На сайте посольства США в России такого нет. Только про терроризм, харассмент и злоупотребления законом на местах.